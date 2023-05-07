عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تراجع الأعلاف.. هبوط في سعر الدواجن والبيض اليوم الاحد 

صدى البلد

استمر التراجع في أسعار الدواجن اليوم الاحد  7 مايو 2023، حيث سجلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيها للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 65و68 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 65 جنيها للكيلو في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 75 جنيها للكيلو، بعد أن وصل في وقت سابق سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 95 جنيها.

txt

رغم تراجع الأسعار 40 جنيها| نبيع ولا نشتري الذهب؟! وإلى أين سيتجه السوق؟

txt

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

يرجع ذلك إلى تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق، وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: إن موضوع استمرار الانخفاض أم لا هو أمر مرتبط بالأعلاف وهي المتحكمة بشكل كبير في زيادة أو انخفاض أسعار الفراخ أو البيض.

سعر الداوجن اليوم 

وأوضح  أن أسعار الفراخ انخفضت  مشيرا إلي أن سعر الدواجن البيضاء سجل أول أمس كانت بـ 68 جنيها واليوم بـ 65 جنيها.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و 75جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 90-100 جنيه للكيلو.

الدواجن الساسو: 80- 85 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 77- 80 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 180 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة : 55- 60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 30 - 40 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 55 في المزرعة ، و 65-72 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الكتاكيت اليوم

استقر سعر الكتكوت اليوم في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 12-14 جنيها.

 

أسعار البيض اليوم 

يبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 95 جنيهًا في المزرعة، و 105 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 100 - 105 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 101 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 108-110 جنيهات.

سعر الداوجن اليوم الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر الدواجن البيضاء اليوم سعر الكتكوت اليوم أسعار البيض اليوم سعر الدواجن الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

الفراخ تتراجع والبيض ينخفض 15 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

قبل امتحانات الترم الثاني..سورة تقضي على النسيان وتفتح خلايا مخك رددها وسترى العجب

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

موضوعات متعلقة

تحت رعاية خادم الحرمين.. البنك الإسلامي للتنمية يطلق اجتماعاته السنوية| الأربعاء المقبل

التخطيط: 102,6 مليار جنيه لتنفيذ 1326مشروعًا تنمويًا بالقاهرة في خطة 22/2023

فتح باب التسجيل في برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي

محمود محيي الدين: مصر سلطت الضوء على مفاتيح تحقيق التنمية بمؤتمر الأطراف

هالة السعيد: 3,9 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعات تنموية في الوادي الجديد

اجتماع ثلاثي بين "إرادة" وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفد كوري

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء: القاهرة قدمت أكبر عدد مشروعات بالدورة الأولى

انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 48.2 % خلال شهر فبراير 2023

ترشيحاتنا

تدنٍ في الرؤية.. تحذير عاجل من السعودية لسكان هذه المناطق

الأولى إفريقيا.. مصر تتقدم إلى المركز 24 عالميا بمؤشرات النشر العلمي

تحركات أمريكية ومطالب مصرية عاجلة.. هل تنجح جهود وقف التصعيد في فلسطين

كهربا: أنا زعلان من اللي بيحصل.. مليش ذنب وبيتحط اسمي في كل حاجة

إضاءة معالم بريطانيا بألوان علمها احتفالًا بتتويج تشارلز| صور

لاعب الأهلي ينتظر خوض مباراة اعتزاله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط رياح وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أطعمة تمتص آلام التهاب المفاصل وتنتهي المشكلة المؤلمة للمسنين

موقف محرج لـ كيتي بيري قبل ساعات من غنائها أمام تشارلز.. صور

خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ