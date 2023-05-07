بعد تراجع الأعلاف.. هبوط في سعر الدواجن والبيض اليوم الاحد 

استمر التراجع في أسعار الدواجن اليوم الاحد 7 مايو 2023، حيث سجلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيها للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 65و68 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 65 جنيها للكيلو في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 75 جنيها للكيلو، بعد أن وصل في وقت سابق سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 95 جنيها.

يرجع ذلك إلى تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق، وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: إن موضوع استمرار الانخفاض أم لا هو أمر مرتبط بالأعلاف وهي المتحكمة بشكل كبير في زيادة أو انخفاض أسعار الفراخ أو البيض.

سعر الداوجن اليوم

وأوضح أن أسعار الفراخ انخفضت مشيرا إلي أن سعر الدواجن البيضاء سجل أول أمس كانت بـ 68 جنيها واليوم بـ 65 جنيها.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و 75جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 90-100 جنيه للكيلو.

الدواجن الساسو: 80- 85 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 77- 80 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 180 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة : 55- 60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 30 - 40 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 55 في المزرعة ، و 65-72 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الكتاكيت اليوم

استقر سعر الكتكوت اليوم في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 12-14 جنيها.

أسعار البيض اليوم

يبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 95 جنيهًا في المزرعة، و 105 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 100 - 105 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 101 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 108-110 جنيهات.