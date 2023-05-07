بعد تراجع أسعار الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد

واصل متوسط أسعار الدواجن الطازجة تراجعه في الأسواق خلال تعاملات، اليوم الأحد ، وفقا لآخر تحديث لبيانات بورصة الدواجن الرئيسية، وبعد انخفاض أسعار الأعلاف أمس .

أسعار الدواجن اليوم



- تراوح سعر الدواجن الأمهات في المزرعة من 55 إلى 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 99 إلى 100 جنيهًا بالمزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.

- كيلو الأوراك يصل سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو بالأسواق.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيه للكيلو

- سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة 65 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها

- بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 76 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.



- تراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليسجّل بداية من 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 78 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 85 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 110 إلى 120 جنيهات



كما قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن أسعار الفراخ انخفضت بشكل كبير وأول أمس كانت بـ 68 جنيها واليوم بـ 65 جنيها.

وتابع عبد العزيز السيد خلال تصريحات تليفزيونية، أن البيض انخفض بشكل كبير جدا كان بـ 100 و101 جنيه، اليوم البيض بـ 93 جنيها في المزرعة وهو البيض الأحمر أما الأبيض بنحو 88 جنيها بمعنى أن البيض الأبيض يباع للمستهلك بحوالي 95 جنيها والأحمر يباع للمستهلك ب 100 جنيه.

استمرار الانخفاض

ونوه إلى أن موضوع استمرار الانخفاض أم لا هو أمر مرتبط بالأعلاف وهي المتحكمة بشكل كبير في زيادة أو انخفاض أسعار الفراخ أو البيض