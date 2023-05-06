بشرى للمواطنين| "شعبة الدواجن": انخفاض أسعار الفراخ والبيض بعد حل مشكلة الأعلاف

‏قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن أسعار الفراخ انخفضت بشكل كبير وأول أمس كانت بـ 68 جنيها واليوم بـ 65 جنيها.

وتابع عبد العزيز السيد خلال مداخلة له فير برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن البيض انخفض بشكل كبير جدا كان بـ 100 و 101 جنيه، اليوم البيض بـ 93 جنيها في المزرعة وهو البيض الأحمر أما الأبيض بحوالي 88 جنيها بمعنى أن البيض الأبيض يباع للمستهلك بحوالي 95 جنيها والأحمر يباع للمستهلك ب 100 جنيه.

أسعار الأعلاف

ونوه أن موضوع استمرار الانخفاض أم لا هو أمر مرتبط بالأعلاف وهي المتحكمة بشكل كبير في زيادة أو انخفاض أسعار الفراخ أو البيض.