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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

76 جنبها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 مايو 2023

صدى البلد

انخفضت أسعار الدواجن اليوم السبت 6 مايو 2023،  وتراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء التسمين بنحو 25 جنيها من أعلى سعر قبل عدة أيام، ليسجل اليوم 65 جنيها في المزرعة ، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا.

تراجع أسعار الفراخ

وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل  68 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75 ، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا قبل أيام.

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليسجّل بداية من 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في  بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 70 جنيهًا بين أقل وأعلى سعر.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 175 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 65 في المزرعة ، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

ومع أول يوم رمضان تكون أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم محل اهتمام الكثير،  بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ومع أول أيام الشهر الكريم  يبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر للسحور ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيهًا في المزرعة، و 102 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيه
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