عكس التوقعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق اليوم السبت 6 مايو 2023، انخفاضا ملحوظا بالأسواق، وذلك على عكس التوقعات، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، إلا أنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن فى المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.

أسعار الدواجن اليوم

وتراوح سعر الدواجن الأمهات فى المزرعة من 55 إلى 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 99 إلى 100 جنيهًا بالمزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو بالأسواق.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيه للكيلو



الدواجن البيضاء

وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة 68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 75 جنيها ، بينما بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 80 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 87 جنيها.

أسعار البانيه اليوم بالأسواق

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليسجّل بداية من 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 70 جنيهًا بين أقل وأعلى سعر



أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 7: 8 جنيهات.

• كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًات

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 78 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 85 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 110 إلى 120 جنيهات

أسعار الدواجن البرازيلي

• سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

• سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

• سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا

أسعار البيض اليوم

وسجلت كرتونة البيض الأحمر سعر 90 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها ، وذلك بعد أن كان سعرها 100 جنيهًا منذ يومين .

واستقرت كرتونة البيض البلدي 100 جنيهات لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات

أما سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت فبلغ 83 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 88 جنيهات ، بعدما وصل سعرها إلى 100 جنيها أيضا .

