أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023.

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 64 و 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 99 و 100 جنيه للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 55 و 56 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 78 و 80 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 90 و 91 جنيهات للكرتونة، والبيض الأحمر بـ 95 جنيهات للكرتونة، والبلدي ما بين 90 و 91 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10 و 11 جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 6 و 7جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.