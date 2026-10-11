عمل إرهابي مروع.. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على مطار الرياض

أدانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، الهجوم الحوثي على مطار الرياض الدولي ووصفته بأنه "عمل إرهابي مروع"، وأعربت عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية.

وكتب كالاس على منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية X: "إن هجوم الحوثيين على مطار الرياض الدولي عمل إرهابي مروع. لا يمكن تبرير الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية بأي شكل من الأشكال".

وأعربت عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية وقدمت "أعمق" التعازي لأسر القتلى.

وأكد كالاس مجدداً أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقش تصاعد التوترات في المنطقة يوم الاثنين.

وأضافت: "إن تعزيز التنسيق بين عملية أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر والتحالف متعدد الجنسيات للدفاع البحري بقيادة السعودية أمر حيوي".

وبحسب هيئة الطيران المدني السعودية، فقد أسفر الهجوم على المطار عن مقتل أربعة سعوديين، ومواطنين بنغلاديشيين اثنين، وشخص واحد من كل من مصر الولايات المتحدة والأردن وسوريا وفلسطين والسودان.

ويتلقى المصابون العلاج في المستشفيات، وبعضهم في حالة حرجة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في وقت سابق أنه تم تعليق عمليات المطار مؤقتًا بعد الهجوم، بينما قام المسؤولون بتقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق المطار.

تسبب تعليق الرحلات في تعطيل حركة الطيران، ونُصح المسافرون بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. كما ألغت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها المتجهة إلى الرياض يوم السبت ورحلات العودة، مُعللة ذلك بإغلاق المطار.