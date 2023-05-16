الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء ، بعد الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف كان آخرها ، أكبر كمية تم الإفراج عنها والتي أعلنت عنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أمس والتي قدرت بنحو 308 ألف طن "الذرة والصويا".

تراجع الأعلاف

وبعد سعات فقط من بيان وزراه الزراعة أمس ، شهد السوق نزول حاد في أسعار الذرة الصفراء الأوربي اليوم الي 13500 جنيه، كما تراجع أسعار العلف البادي من 25000 الي 22000 جنيه بمقدار 3 آلاف جنيه.

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أسعار الدواجن اليوم

وعودة إلى أسعار الفراخ والتي تراجعت لتبدأ من 61 جنيها في المزرعة ، وتباع بدءا من 64 جنيها في المحلات للمستهلك ، فيما تراجعت أسعار البيض إلى نحو 85 جنيها للطبق في المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو البانيه

وسجل سعر كيلو البانيه اليوم، تراجعا إذ يبدأ من 140 جنيها في بعض المحلات ، بعد ان كان 180 جنيها قبل أيام قليلة بتراجع نحو 40 جنيها، فيما يبدأ سعر كيلو البانيه من نوع الأمهات من 125 -130 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 61-62 جنيهًا في المزرعة، و64 جنيهًا وقد يصل إلى 72 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البلدي : 98-110 جنيهات للكيلو.

الدواجن الساسو: 75- 80 جنيها للكيلو.

الأوراك: بين 72- 80 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 140- 170 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 45 -50 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 33-40 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 55 جنيهًا في المزرعة، و60-64 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض والفرنساوي اليوم بين 70و75 جنيها، فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق بعد التراجع الأخير، إلى ما يلي:

كتكوت أبيض: 12-13 جنيها.

كتكوت ساسو: 10 جنيهًات.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم، جاء كالتالي: