خبير يفجر مفاجأة عن تناول البيض المسلوق

تقدم دراسة كبيرة بعض النصائح المحيرة لمحبي البيض ووفقًا للبحث ، فإن البالغين الذين يتناولون عدة بيضات أسبوعيًا هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لأي سبب. لذلك ، للإجابة على هذا السؤال ، يكشف خبير التغذية أنجالي موكرجي عما إذا كان البيض يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول السيئ وكم يجب أن يستهلكه المرء .

البيض من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول؟ كم عدد البيض الذي يمكنك تناوله في اليوم؟



وفقًا لأخصائي التغذية ، فإن البيض غني بالمواد المغذية وهو مفيد للغاية للصحة. هناك دراسات لا حصر لها تدعم أن البيض لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب!

يمد البيض جسمك بالعناصر المفيدة

البيض هو أعلى مصدر للبروتين.



البيض مفيد للغاية لمن يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم.

يتكون البيض من الأحماض الأمينية والمعادن وهو ضروري لمرضى فقر الدم.



الكوليسترول الموجود في الغذاء آمن بحد ذاته. يصبح ضارًا فقط عندما يتأكسد كما هو الحال في البيض المجفف الموجود في خليط الكيك والأطعمة المصنعة والحليب المجفف واللحوم المصنعة. يتأكسد الكوليسترول الموجود فيها ومن المحتمل أن يسد الشرايين.

إذا كان لديك كوليسترول طبيعي وتتبع أسلوب حياة صحي نشط ، فيمكنك تناول بيضة واحدة كل يوم دون القلق بشأن محتواها من الكوليسترول.

المصدر: India.com