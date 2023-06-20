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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البيضاء بـ 68 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 68 و 70 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 90 و95 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 58 و 59 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 83 و 84 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم
وسجّل سعر البيض الأبيض 110 جنيهات للكرتونة، والبيض الأحمر 110 جنيهات للكرتونة، والبلدي ما بين 106 و 107 جنيهات للكرتونة.

أسعار الكتاكيت
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 7 و 8 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 9 و10 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و8 جنيهات.



 

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