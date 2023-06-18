قبل عيد الأضحى.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن الآن

تشهد أسعار الدواجن اليوم بالأسواق تراجعا ما بين 3 إلى 5 جنيهات، بعد ارتفاع طفيف شهدته الأيام الماضية، وذلك على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض إلا أن هناك عدة عوامل تؤثر على سوق الدواجن .

أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 58 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 64 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 83 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 88 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60جنيها.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 80 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 90 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا



وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سوق الدواجن والبيض حاليا يشهدان استقرارا كبيرا خاصة بعد الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف لتغطي احتياجات السوق ومن ثم انخفاض كبير فى تشهده أسعار الذرة وفول الصويا.

وأضاف “الزيني” لـ “صدى البلد”، أن انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تتراوح ما بين 30 لـ 35%، حيث وصل سعر طن الذرة إلي سعر يتراوح من 11 لـ 12 ألف جنيها، وكذلك انخفض سعر طن فول الصويا مما كان له تأثير إيجابي على أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

أما عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، توقع “نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن” أن سوق الدواجن سيشهد استقرارا فى الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى خلال أيام عيد الأضحى، وذلك بسبب زيادة الإقبال على شراء الدواجن وقلة الإقبال على شراء اللحوم الحمراء



وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك توازن وتراجع لمتوسط أسعار الدواجن خلال الـ 3 أشهر الماضية.

وقال ثروت الزيني، خلال تصريحات تليفزيونية،: "أسعار الدواجن في المزرعة تصل إلى 64 جنيها وتصل إلى 68 جنيها"، معقبا: "الدواجن مادة حية غير قابلة للتخزين، وأسعار الدواجن والبيض قابلة للانخفاض والارتفاع وفقا للعرض والطلب".



وأشار إلى أن "القوة الشرائية في جميع السلع وليست الدواجن فقط متأثرة كبيرا بالأحداث العالمية والأزمة الاقتصادية وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الدواجن"، موضحا: "كل دولة شعرت بقيمة الاكتفاء الذاتي مع الأزمة العالمية".