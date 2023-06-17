انفراجة في أسعار الدواجن.. الدولة تنجح في ضبط الأسواق رفقا بالمواطنين| تفاصيل

تتفاقم أزمة الدواجن يوميا مع ارتفاع الأسعار يوميا، وتواصل الأسعار الصعود في زيادة جديدة بالأسواق يوميا دون توقف، لتعتبر بذلك الأزمة الكبرى في تاريخ قطاع الدواجن، لما شهدناه من تطورات سريعة ومتلاحقة به، دفعت عدد كبير من المربين الخروج منه بسبب الخسائر الفادحة الذي تعرضوا لها.

أسواق جديدة لتصدير الدواجن

وشهدت أسعار الدواجن تراجع كبير اليوم السبت 17-6-2023 فى السوق المحلية بنحو 3 جنيهات لتدور حول 67 و68 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن إلى 70 و73 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 90 و95 جنيها، وسجلت الدواجن الساسو 90 جنيها للمستهلك.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرًا إلى إنه تم زيادة معدلات الإفراج عن مستلزمات الأعلاف لتصل إلى 2.4 مليون طن.

وأضاف القصير- خلال تصريحات صحفية أنه تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 99 مليون دولار.

التنمية المستدامة للثروة الداجنة

وأوضح أن الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 27 أبريل 2023) ما يصل إلى 4.2 مليون طن، منهم 3.1 مليون طن ذرة، و1.1 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار.

وأكد، أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضًا حيوانات المزرعة، مشيرًا إلى أن سياسة مواصلة الإفراج عن مستلزمات صناعة الأعلاف تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ

ويقول الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية بالتنمية المستدامة للثروة الداجنة.

وأضاف سليمان، خلال تصريحات له أن : "معهد بحوث الإنتاج الحيواني والعلماء في مركز البحوث الزراعية استنبطوا 14 نوعا جديدا من سلالات الدواجن المتأقلمة مع الظروف والمناخات البيئية المصرية".

وأشار سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة إلى أن هذه السلالات تتميز بإنتاج البيض واللحوم وتناسب المرأة والأسرة الريفية وتوزع على قرى ومحافظات الجمهورية، موضحا أن هناك اهتماما من الدولة بملف الأعلاف.

الوصول للسعر المطلوب

وأوضح سليمان، أن الاستنباط عبارة عن نواتج تهجين وخلط ما بين سلالات عالمية عالية الإنتاجية وسلالات محلية متأقلمة مع الظروف والمناخ ودرجات الحرارة، ودورة تثمينها 50 يوما فقط وهي مقاومة للأمراض.

والجدير بالذكر، أن النهوض بصناعة الدواجن يأتي إطار استراتيجية وطنية للتطوير والاعتماد على التصنيع المحلي بموارد وطنية على قدر الإمكان، وذلك تحقيقًا لمبدأ الأمن الغذائي.

ويجب على على المهتمين بالصناعة أن يقتنعوا أنه من الاستحالة الاستمرار في اتباع سياسات الإنتاج والتسويق الحالية بسلبياتها العديدة، والتي جعلت صناعة الدواجن في مفترق طرق فأما تعديل المسار والعصرنة والتطوير أو الاستمرار في طريق الأزمات والضبابية.

أسعار الدواجن اليوم السبت

وسوف نعرض لكم أسعار الدواجن اليوم السبت التي جاءت كالتالي:

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 65 في المزرعة ، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض خاصة الأحمر، التي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي: