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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 15 يونيو 2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس، على النحو التالي:

على 1000 فدان .. إقامة مشروع دواجن متكامل بأسوان

تراجعت مجددا.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14-6-2023

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 69 و 70 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 90 و95 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 59 و 60 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 80 و 85 جنيها للكيلو.


أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 107 و 108 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر يتراوح ما بين 108 و 109 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 111 و 112 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6 و 7 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 9 و10 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و8 جنيهات.

 

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