أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 15 يونيو 2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 69 و 70 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 90 و95 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 59 و 60 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 80 و 85 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 107 و 108 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر يتراوح ما بين 108 و 109 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 111 و 112 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6 و 7 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 9 و10 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و8 جنيهات.