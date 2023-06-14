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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجعت مجددا.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14-6-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14-6-2023، بنحو جنيهين تقريبًا في سعر الكيلو الواحد. 

وشهد سعر الدواجن البيضاء اليوم تذبذبًا في السعر ما بين هبوط وصعود، ولكنها اليوم سجلت تراجع بنحو جنيهان

 

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم الأربعاء 14-6- 2023 ضمن نشرته الخدمية، حيث سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 68 جنيهًا مقارنة بـ  70 جنيهًا  امس، ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 80 جنيها للكيلو في المزرعة.

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سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن البيضاء اليوم سجل  68 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 76 و و 78جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين جنيه 80 و82 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 92 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

وتراوح سعر الدواجن البلدي بين 95 و 100 جنيه للكيلو.

وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم فسجل لحم الأمهات الأبيض  60 جنيها للكيلو لتصل إلي المستهلك بنحو 70 جنيها

سعر الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم 165 و170 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 78 و80  جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 55 و60 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و50 جنيها.

أسعار البيض اليوم 

استقر أسعار البيض اليوم في مصر بنحو 3 جنيهات، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 106 جنيه في المزرعة مقارنة بـ 79 جنيها منتصف الشهر الماضي، ليصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 112 جنيه.

 

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 108 جنيهات، ووصل سعر طبق البيض البلدي 116 جنيهاً، وهذه الأسعار للمزرعة، وليست للتجار.

 

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 116 جنيها ليصل في المزرعة إلى 122 جنيها للطبق الواحد. 

سعر الكتكوت اليوم

واستقر سعر الكتكوت اليوم على تراجع أول أم  متراوحًا بين 6و7 جنيهات.

 

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