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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-6-2023، التراجع الذي بدأته منذ أن رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على واردات الذهب من الخارح.

 هبط سعر الذهب اليوم إلى 2285 جنيها للجرام من عيار 21 مقارنة بـ 2600 قبل رفع الجمارك على واردات الذهب  بتراجع بلغ 315 جنيها للجرام 

وقال عضو  شعبة الذهب  عمرو المغربي، إن سعر الذهب قبل قرار الاعفاء الجمركي 2600 جنيه لعيار 21 ، ولكن انخفض منذ تطبيق القرار.

وأوضح عمرو المغربي أسباب انخفاض سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهي قلة الشراء أدى إلى زيادة المعروض، وهو السبب الرئيسي بجانب "الإعفاء الجمركي" على الذهب لانخفاض السعر. 

 

وأشار إلى أنه صعب توقع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون هناك دخول أكبر للذهب مع المصريين العائدين من الخارج.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاربعاء 14-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,600 شراء 2,611

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,275 شراء 2,285

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,950 شراء 1,959

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,200 شراء 18,280

أسعار الذهب اليوم

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,600 شراء 2,611
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,383 شراء 2,394
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,275 شراء 2,285
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,950 شراء 1,959
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,517 شراء 1,523
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,300 شراء 1,306
الاونصةبيع 80,860 شراء 81,215
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 18,200 شراء 18,280
الكيلوبيع 2,600,000 شراء 2,611,429

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