عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخفيض 35% من هنا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

صدى البلد

أكد اللواء محمود السعدني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، أن الدولة مهتمة بتنوع مصادر اللحوم.

وأضاف محمود السعدني أنه وصل 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي لمصر مؤخراً.


وقال محمود السعدني، في تصريحات تلفزيونية، أن وصل 10 آلاف رأس من السودان، وأيضا 10 آلاف رأس أخرى على الحدود، متابعا أنه هناك رؤوس ماشية من دول تنزانيا وكينيا واغندا و برازيلي وهندي.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة قامت بتنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين. 

وأوضح تستهدف الدولة توفير اللحوم في الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.

وأضاف تم التعاقد مع جيبوتي والهند لنقل اللحوم عن طريق البحر واستبعاد تشاد خلال المرحلة الراهنة حيث يستوجب نقل اللحوم منها لمصر استخدام الطيران وهو أمر مكلف.

اللحوم 

واتخذت الحكومة العديد من الخطوات الاستباقية للسيطرة على أسعار اللحوم بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى 2023.

وفي إطار سعي الحكومة لرفع العبء عن المواطن وفرت لحوم بلدي وسوداني طازجة في الأسواق، بالإضافة إلى  وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس.

اللحوم 

وقال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن سعر الكيلو في منافذ الوزارة  195 جنيها وهذا يغطي حوالي 50% من المستهدفين في منظومة الدعم، ومنظومة الدعم تصل إلى 64 مليون مواطن أما اللحوم في القطاع الخاص تصل إلى 300 و ‫‫400 جنيه ونحن نستهلك من اللحوم سنويا 1.4 مليون طن وحوالي 57% من اللحوم الموجودة في السوق إنتاج محلي و 43% مستوردة من الخارج.

ننشر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في محال الجزارة والمجمعات الاستهلاكية وسط جهود حكومية جادة لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

 

سعر اللحوم للمستهلك

وتوفر وزارة التموين لحومًا طازجة سودانية في المنافذ الاستهلاكية بـ سعر 195 جنيهًا للكيلو. 

وطرحت وزير الزراعة لحوم في جميع منافذها بسعر 225 جنيهًا لكيلو اللحوم البلدي الطازجة

وأرسل وزير التموين رسالة طمأنينة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مصر بها نحو 5 آلاف رأس من الماشية السودانية في المجازر، وأن احتياطي اللحوم والدواجن يغطى احتياجات المواطنين من 7 إلى 10 شهور.

اللحوم 


 

أسعار اللحوم اليوم 

وعن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء ١٤-6-2023 واصلت استقرارها في المنافذ الاستهلاكية، وكذلك في محال الجزارة.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الاربعاء ١٥ يونيو 2023 في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، وفي محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.

 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيه، أي بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضاني إلى 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي

 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا.

 

اللحوم أسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم للمستهلك أسعار اللحوم البلدي اليوم سعر اللحوم مصر سعر اللحوم الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس حمدي فتحي| عرض قطري يهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تفاصيل مثيرة بشأن رفض الأهلي رحيل الشناوي إلى الدوري الإنجليزي

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

معلق رياضي: أوسوريو مدرب كبير وأتعجب من موافقته على العمل في الزمالك

إعلامي يكشف عن الطلبات المالية لمهاجم سانت ايتيان الفرنسي للتوقيع للأهلي

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

المركزي للإحصاء: الدولة أنفقت 1.3 تريليون جنيه على التعليم خلال 10 سنوات

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ارتفع أمام الروبل واليوان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 14-6-2023

أسعار الذهب تواصل التراجع والجرام يخسر 55 جنيها

أشرف العربي: على الدول والمنظمات البحث عن وسيلة لخلق عالم أفضل وأكثر استدامة

1.7 تريليون جنيه قيمة الدعم المقدم من الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية

63 مليار دولار.. 71.4% ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 10 سنوات

السعيد بمجموعة العشرين: مصر تهتم بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات

ترشيحاتنا

ارتفاع أعدد ضحايا إطلاق نار في اليابان إلى قتيلين وجريح

تدفعها لمأساة أعمق.. روسيا تعلق على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لـ أوكرانيا

التصرف الصحيح للمرأة إذا فاجأها الحيض أثناء مناسك الحج

مزاد حكومي جديد للسيارات بـ سفاجا والعريش في هذا الموعد.. تفاصيل

الأهلي يقترب من بيع 3 لاعبين لتوفير العملة الصعبة

بتخفيضات أكثر من 30%.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم بالحليب؟

ماذا يفعل شاى السماق لجسمك؟

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ