زراعة النوبارية: أسعار اللحوم مبالغ فيها وستنخفض قبل عيد الأضحى.. فيديو

أكد المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، أن أسعار اللحوم في الأسواق مبالغ فيها بشكل كبير، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا كبيرا خلال الفترات المقبلة خاصة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.



وأضاف محفوظ، خلال لقائء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صددى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الشهور الماضية شهدت انخفاضا في أسعار الأعلاف.



وتابع أن حال توافر الأعلاف والخامات، سيكون له الأثر الكبير في انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة كانت سببا فيما آل له السوق حاليا، وهناك توجه لدى الدولة بزيادة الرقعة الزراعية لتوفير السلع.

هناك استقرار في أسعار اللحوم



وتوقع مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، أن يكون هناك استقرار في أسعار اللحوم مع حلول عيد الأضحى المبارك.

