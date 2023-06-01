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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة القصابين: تراجع شراء الأضاحي بنسبة 80 ‎%‎

لحوم
لحوم

كشف هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة تفاصيل إقبال المواطنين على شراء الاضاحي بمناسبة عيد الأضحي.

وأكد عبد الباسط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري افندي" المذاع عبر قناة "المحور" أن الإقبال على شراء الأضاحي تراجع بنسبة 80% بسبب ارتفاع الأسعار.

صغار المربين

وأضاف نائب رئيس شعبة القصابين، أن أصحاب الجزارة وصغار المربين تضرروا من ارتفاع الاسعار.

 

وأوضح هيثم عبد الباسط، أن اسعار اللحوم زادت بنسبة 60‎ %‎ ومتوسط سعر العجل المناسب للذبح من 50 إلى 80 ألف جنيه.


 

https://fb.watch/kUFivu3idS/?mibextid=5Ufylb


 

ارتفاع الأسعار اسعار اللحوم الجزار العيد الأضحى شراء الأضاحي

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