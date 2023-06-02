كيلو اللحمة الطازة بـ 195 جنيها| طرح 32 سلعة بسعر مخفض خلال يونيو.. والأرز 12.5

التموين خلال شهر يونيو

سعر كيلو الأرز على بطاقات التموين 12.6 جنيه

زجاجة زيت خليط بسعر 30 جنيه والسكر بـ 12.6

كيلو اللحوم السودانية الطازجة بـ 195 جنيها

بدأت منافذ وزارة التموين، ممثلة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وشركات الجملة والبدالين التموينيين، صرف 32 سلعة مخفضة ضمن مقررات الدعم التمويني لشهر يونيو.

وحددت وزارة التموين، حصة الفرد ضمن قائمة السلع التموينية على البطاقة التموينية، بزجاجة زيت 800 ملي وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، ومن السكر 1 كيلو لكل فرد وبحد أقصى 4 كيلو للبطاقة، وكيلو أرز للبطاقة الأقل من 4 أفراد.