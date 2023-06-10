وزير التموين: استيراد لحوم من جيبوتي والهند واستبعاد التشادية مؤقتا

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قيام الوزارة بتنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين، حيث تم التعاقد مع جيبوتي والهند لنقل اللحوم عن طريق البحر واستبعاد تشاد خلال المرحلة الراهنة حيث يستوجب نقل اللحوم منها لمصر استخدام الطيران وهو أمر مكلف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، اليوم، على هامش وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة باستثمارات 1.5 مليار جنيه.

وقال وزير التموين: إن الوزارة قامت بالتعاقد على توريد لحوم حية من جيبوتي، ووصلت أول شحنة منذ أيام، بالإضافة إلى استئناف توريد اللحوم من السودان بمعدل 150 رأسا يوميا؛ يتم نقلها بالصنادل في النيل إلى أسوان.

وأوضح أنه تم التعاقد على لحوم مجمدة من البرازيل والهند لزيادة المطروح في الأسواق خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتنفيذ صكوك الأضاحي.

ودشن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ ح عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.