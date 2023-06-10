عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: استيراد لحوم من جيبوتي والهند واستبعاد التشادية مؤقتا

صدى البلد

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قيام الوزارة بتنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين، حيث تم التعاقد مع جيبوتي والهند لنقل اللحوم عن طريق البحر واستبعاد تشاد خلال المرحلة الراهنة حيث يستوجب نقل اللحوم منها لمصر استخدام الطيران وهو أمر مكلف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، اليوم، على هامش وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة باستثمارات 1.5 مليار جنيه.

وقال وزير التموين: إن الوزارة قامت بالتعاقد على توريد لحوم حية من جيبوتي، ووصلت أول شحنة منذ أيام، بالإضافة إلى استئناف توريد اللحوم من السودان بمعدل 150 رأسا يوميا؛ يتم نقلها بالصنادل في النيل إلى أسوان.

وأوضح أنه تم التعاقد على لحوم مجمدة من البرازيل والهند لزيادة المطروح في الأسواق خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتنفيذ صكوك الأضاحي.

ودشن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ ح عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

بسبب 11 درجة.. طالبة بالشهادة الإعدادية تتناول حبة حفظ القمح في المنوفية

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

الأهلي أم الوداد.. توقعات ميدو لنهائي أبطال أفريقيا

وسط ترقب أهلاوي.. اتحاد جدة يحسم مصير أحمد حجازي

الصحة العالمية: مصر من أوائل الدول التي سيتم إعلان خلوها من فيروس "سي"

ترشيحاتنا

أثناء الحر الشديد.. 10 حاجات متحطهمش في عربيتك لسلامتك

حماس : معركة الإضراب ستكون العنوان لفصل جديد

هتخس بدون تعب .. بذور الكتان أسرع طريقة لإنقاص الوزن

متنسوش الرقم ده.. الرئيس السيسي: لدينا 9 ملايين ضيف على أرض مصر

رئيس وزراء كندا يقوم بزيارة مفاجئة إلى كييف

عاجل.. الرئيس السيسي: نسعى للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كايزر صحي| بأسهل الخطوات

هل سخر كريستيانو رونالدو من جورجينا بهذه الطريقة؟ وهذا ما قاله (إيه الحكاية)

سعر فستان يسرا في فرنسا يثير ضجة| لن تتوقع ثمنه

توقف عنها فورا| هذه العادات تؤدي إلى تدهور صحة الرئة

فيديو

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

السفينة تيتانيك تبوح بسر جديد.. تعرف عليه| فيديو جراف

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

محمد رمضان : أنا اغلي مغني فى مصر .. وبطلب طيارة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ