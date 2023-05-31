بـ 160 جنيها وليك 2 كيلو فقط.. تفاصيل طرح التموين لحوم جديدة

قدمت مذيعة “صدى البلد”، إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة عن أسعار اللحوم حيث استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء، في محال الجزارة والمجمعات الاستهلاكية وسط جهود حكومية جادة لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

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وتوفر وزارة التموين لحومًا طازجة سودانية في المنافذ الاستهلاكية بـ سعر 195 جنيهًا للكيلو، كما افتتح وزير الزراعة بالأمس معرض “خير أهالينا” وتباع اللحوم داخله بداية من 225 جنيهًا لكيلو اللحوم البلدي الطازجة.



وأرسل وزير التموين رسالة طمأنينة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مصر بها نحو 5 آلاف رأس من الماشية السودانية في المجازر، وأن احتياطي اللحوم والدواجن يغطى احتياجات المواطنين من 7 إلى 10 شهور.

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيه، أي بتخفيضات تصل إلى 30%.