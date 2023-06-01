الجملي بـ 230 جنيها.. انخفاض أسعار اللحوم اليوم بالأسواق | فيديو

مع اقتراب موسم عيد الأضحى 2023، وإقبال المواطنين على شراء اللحوم، رصدت عدسة صدى البلد آخر الأسعار اليوم في الأسواق.

وسجل كيلو اللحم الجملي ٢٣٠ جنيهاً، بينما اللحم المفروم بـ ١٩٠ جنيهاً، واللحم البلدي الكيلو بـ ٢٦٠ جنيهاً، والمفروم البلدي بـ ٢٥٠ جنيهاً.

واستقرت الأسعار في الأسواق، مع الحرص على تقديم عروض وتخفيضات لتناسب جميع الطبقات، ومحاربة الغلاء.

وعن أسعار المصنعات من اللحوم، كيلو الكفتة بأنواعها الأرز والبرغل سعرها ١١٠ جنيهات، وكيلو البرجر ب ١٣٠ جنيهاً.

واستقرت حركة البيع والشراء في الأسواق مع تناسب الأسعار مع المواطنين.

https://fb.watch/kUkpH6GtB2/?startTimeMs=82000&mibextid=DqYSjB