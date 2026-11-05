قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روساتوم تبدأ شحن الوقود النووي إلى الوحدة الثانية بمحطة روبور للطاقة النووية في بنجلاديش

روساتوم تبدأ شحن الوقود النووي إلى الوحدة الثانية بمحطة روبور للطاقة النووية في بنجلاديش
روساتوم تبدأ شحن الوقود النووي إلى الوحدة الثانية بمحطة روبور للطاقة النووية في بنجلاديش
أ ش أ

استكملت شركة «روساتوم» الروسية الحكومية شحن الدفعة الأولى من الوقود النووي المخصصة للتحميل الأولي بمفاعل VVER-1200 في الوحدة الثانية بمحطة روبور للطاقة النووية في بنجلاديش، والتي تتولى تنفيذها بصفتها المقاول العام والمصمم العام الإدارة الهندسية التابعة لمؤسسة الطاقة الذرية الحكومية الروسية «روساتوم».

وذكرت روساتوم- في بيان اليوم حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أنه تم تصنيع مجموعات الوقود في مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية (NCCP)، التابع لقسم الوقود في روساتوم، ونقلها إلى بنجلاديش عبر رحلة شحن جوي مخصصة.

وكانت روساتوم قد شحنت في خريف عام 2026 وقودًا نوويًا جديدًا من سيبيريا إلى بنجلاديش؛ تمهيدًا لإجراء أول عملية لإعادة تحميل الوقود بالوحدة الأولى، والمقرر تنفيذها عقب استكمال المفاعل دورة تشغيله السنوية الأولى.

وعند وصولها إلى موقع المحطة، وُضعت الحاويات التي تضم مجموعات الوقود في منشأة مخصصة لتخزين الوقود النووي الجديد. وتخضع جميع المكونات لفحوصات استلام إلزامية، تشمل عمليات الفحص البصري والاختبارات باستخدام الأجهزة، للتحقق من مطابقتها للمتطلبات المحددة في الوثائق الفنية. وتتولى لجنة مشتركة تضم متخصصين من الجانب البنجلاديشي (العميل)، والمقاول العام، والجهة المصنعة، إجراء هذه الفحوصات، وذلك وفقًا للوائح ومعايير الأمان النووي والإشعاعي المعمول بها.

وفي عام 2026، استكملت الإدارة الهندسية التابعة لروساتوم تحميل الوقود النووي، الذي تم تصنيعه في مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية (NCCP)، داخل قلب مفاعل VVER-1200 بالوحدة الأولى. وفي أكتوبر 2026، بلغ المفاعل الحد الأدنى لمستوى القدرة الخاضعة للتحكم. ويعمل المهندسون حاليًا على زيادة قدرة المفاعل تدريجيًا للوصول إلى مستويات التشغيل الاسمية. وتُعد هذه العمليات من المراحل التمهيدية لربط الوحدة بالشبكة الكهربائية، والانتقال لاحقًا إلى مرحلة التشغيل التجاري التجريبي.

وتضم محطة «روبور» للطاقة النووية رديترين من طراز (VVER-1200) بقدرة إجمالية تبلغ 2,400 ميجاوات.

وتقع المحطة على بعد 160 كيلومتراً من العاصمة البنجلاديشية دكا، وتُبنى وفقاً للتصميم الروسي وبموجب العقد الرئيسي الموقع في 25 ديسمبر 2015. تعتمد أول محطة طاقة نووية في بنجلاديش على مفاعلات "روساتوم" الرائدة من طراز (VVER-1200)، وهي تصميم مطور من الجيل الثالث+ يلبي بالكامل المعايير الدولية للسلامة.

وأثبتت هذه المفاعلات كفاءتها واعتماديتها العالية في الوحدات المرجعية؛ حيث تعمل حالياً ست وحدات تعتمد على مفاعلات (VVER-1200): أربع منها في روسيا واثنتان في جمهورية بيلاروس.

كما تشهد كل من: مصر والمجر وتركيًا والصين عمليات بناء نشطة لمحطات طاقة نووية تعتمد على التكنولوجيا الروسية، في حين تتواصل أعمال استكشاف الموقع في كازاخستان لمشروع يضم وحدتين من طراز (VVER-1200).

ويضم قطاع الوقود في شركة "روساتوم" الذي تديره شركة "تفيل" المساهمة (TVEL JSC) مؤسسات مخصصة لتصنيع الوقود النووي، وتحويل وتحصين اليورانيوم، وتصنيع أجهزة الطرد المركزي الغازية، فضلاً عن المؤسسات البحثية والهندسية. وبصفتها المورد الوحيد للوقود النووي للمحطات الروسية، تزود شركة "تفيل" الوقود لأكثر من 70 مفاعل طاقة في 15 دولة، ومفاعلات الأبحاث في تسع دول حول العالم، بالإضافة إلى المفاعلات المحركة للأسطول النووي الروسي.

ويعمل مفاعل طاقة واحد من بين كل ستة مفاعلات على مستوى العالم بوقود "تفيل". ويُعد قطاع الوقود أكبر منتج لليورانيوم المُخصب في العالم، ورائداً في السوق العالمية للنظائر المستقرة. كما يعمل القطاع بنشاط على تطوير أعمال جديدة في مجالات الكيمياء، والتعدين، وتكنولوجيات تخزين الطاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمنتجات الرقمية، وإخراج المنشآت النووية من الخدمة، حيث تم تأسيس كيانات تكامل قطاعية لتكنولوجيات التصنيع الاضافي وأنظمة تخزين الطاقة ضمن نطاق عمله.

ويضم القطاع الهندسي في شركة "روساتوم" كبرى الشركات الرائدة في الصناعة النووية، وفي مقدمتها شركة "أتوم ستروي إكسبورت" المساهمة (Atomstroyexport JSC) في موسكو ونيجني نوفغورود وفروعها داخل روسيا وخارجها، ومعهد التصميم المشترك - شركة "أتوم إنيرجو برويكت" المساهمة (Atomenergoproekt JSC) بفروعه في موسكو ونيجني نوفغورود وسانت بطرسبرغ (معاهد التصميم، الفروع المحلية والدولية، وفروع المسح الميداني)، بالإضافة إلى شركات البناء التابعة. ويمتلك القطاع الهندسي أكبر محفظة مشاريع بناء نووي في العالم مع أكبر عدد من محطات الطاقة النووية التي تُبنى بالتزامن في دول مختلفة، حيث يأتي نحو 80% من إيرادات القطاع الهندسي من المشاريع الخارجية خارج روسيا. ويتولى القطاع الهندسي بناء محطات الطاقة النووية الكبرى في روسيا والخارج، وتقديم حزمة متكاملة من خدمات الهندسية والتوريد والإنشاء (EPC, EP, EPC(M))، بما في ذلك إدارة المشاريع والتصميم، وتطوير تكنولوجيات (Multi-D) لإدارة المنشآت الهندسية المعقدة، مستنداً في ذلك إلى إنجازات قطاع الطاقة النووية الروسي وأحدث التكنولوجيات المبتكرة.

شركة «روساتوم» الروسية الحكومية الوقود النووي المخصصة للتحميل الأولي بمفاعل VVER 1200 محطة روبور للطاقة النووية في بنجلاديش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

د. عطية لاشين

متى يصبح الرضاع سببًا لتحريم الزواج؟.. عضو لجنة الفتوى يوضح الشروط

مسجد جديد

الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

باقي من ليلة الجمعة

باقي من ليلة الجمعة أقل من ساعتين.. الإفتاء: اغتنموها بهذا الذكر

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد