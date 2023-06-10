على 1000 فدان .. إقامة مشروع دواجن متكامل بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بمرافقة ، اللواء أ . ح شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد فى جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية فى مختلف المحاور الإقتصادية والتنموية والإستثمارية ، ووفق إستراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد فى إطار رؤية مصر 2030 ، لتحقيق نسباً مرتفعة من التشغيل ، وعائداً تنموياً للمناطق المستهدفة ، مع إستثمار الموارد البشرية والطبيعية .

ويأتي ذلك من أجل إحداث نقلة تنموية وخدمية وإستثمارية غير مسبوقة لمحافظة أسوان ، وذلك فى إطار خطة الدولة لإستغلال المقومات الاقتصادية لعاصمة الشباب و الثقافة والإقتصاد الإفريقى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

التنمية المستدامة

وقد شملت الجولة الميدانية بمشاركة مسئولى المحافظة والهيئة المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المنطقة اللوجستية العالمية بكركر ، طبقاً لبروتوكول التعاون الذى وقع بين المحافظة والهيئة لتصبح قاعدة إنطلاق تجارية وسياحية نحو دول الكوميسا وحوض النيل ، وتستهدف توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الشباب الأسوانى حيث ستتضمن إنشاء موقف النقل الدولى على مساحة 200 فدان يستوعب أكثر من ٦٠٠ شاحنة تمثل الجسر البرى للحركة التجارية بين مصر والأسواق الإفريقية ، وأيضاً رحلات الحافلات الخاصة بالركاب .

كما ستضم مقر إدارة وقرية بضائع ، ومحطات وقود ، وموتيلات ، وخدمات متنوعة من كافيهات ، بجانب إنشاء مجمع الصناعات الغذائية بمساحة 40 فدان سيضم خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو ، وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان .

وعقب ذلك تفقد رئيس هيئة تنمية الصعيد ، ونائبة محافظ أسوان مشروع الدواجن المتكامل على مساحة ألف فدان ببنبان بمركز دراو ، وبتكلفة تقديرية 236 مليون جنيه ، وبطاقة 3.6 مليون طائر فى العام الواحد ، وهو من المشروعات التنموية التي ستسهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلية، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة ، كما سيوفر 200 فرصة عمل مباشره ،و 400 فرصة عمل غير مباشرة .

شركاء النجاح

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تنمية الصعيد بالتعاون مع محافظة أسوان وشركاء النجاح تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى المحاور الإجتماعية والزراعية والصناعية من أبرزها ضخ إستثمارات ٣٥ مليون جنيه عبارة عن معدات وماكينات وآلات حرفية داخل 18 ورشة حرفية ، و2 معرض لتسويق المنتجات فى المجمع الصناعى الحرفى بقرية بلانة بمركز نصر النوبة ، والذى تم إنشاؤه ضمن مشروعات مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة بتكلفة ١١ مليون جنيه ضمن 2 مجمع تم تنفيذهم ببلانة ، والآخر بقرية الرمادى قبلى بمركز إدفو بهدف توفير المئات من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب .

فيما سيتم إنشاء ٣ مجمعات صناعية أخرى بكركر وفارس والسباعية بمساحات تترواح ما بين ٢٥٠٠ م٢ ، و١٠٠٠ م٢ ، وقامت الهيئة أيضاً بتنفيذ مشروع تنمية قرى وادى كركر ، والذي شهد تنفيذ مشغل للحرف التراثية ، ومحطة وخزان للمياه ، ومركز للشباب ، وهو الذى يتزامن مع مشروع إنشاء مجمع الصوب الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو ، بواقع 10 ملايين شتلة فى الموسم الواحد ، فى إطار خطة الدولة لترشيد إستخدامات مياه الرى وخفض تكاليف زراعة القصب بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية .