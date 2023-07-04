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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفراخ نزلت 15 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن والبيض الآن

الفراخ
الفراخ

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بقوة 4-7-2023 ، إذ هبط سعر الكيلو الأمهات إلى نحو 57 جنيها ، والتسمين بداية من 66 جنيها بعدما سجلت نحو 81 و82 جنيها في بعض المناطق قبل بضعة أيام بتراجع قدره نحو 15 جنيها في الكيلو.

سر تراجع الفراخ

وهبطت أسعار الدواجن في المزعة من 74- و75 جنيها قبل أيام إلى 65 جنيها فقط اليوم ، بالتزامن مع إعلان وزارة الزراعة مؤخرا الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف، حيث وصل ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 8 يونيو 2023) 5.6 مليون طن  بإجمالي مبلغ 2.7 مليار دولار.

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الفراخ

وهبطت أسعار الدواجن اليوم نتيجة تراجع جديد أسعار خامات الأعلاف بالسوق المحلية بحسب شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، كالتالي :

  • تراجعت أسعار أعلاف الدواجن بقيمة 1000 جنيه على أرض المصنع، ليتراوح الطن المخصص للتسمين بين 21.5 إلى 22.9 ألف، بعدما تخطى الـ30ألف حنيه بهبوط نحو 9 آلاف جنيه.
  • سجل سعر طن علف الفراخ المنتجة للبيض ما بين 18.2 إلى 18.8 ألف جنيه.
  • سجل سعر طن العلف المخصص للبط ما بين 19.6 إلي 21.7 ألف جنيه.

أسعار البانيه اليوم

وهبط سعر كيلو البانيه اليوم ليسجل بدءا من 146 جنيها في المحلات بعدما كان نحو 170 ووصل إلى 190 جنيها قبل أيام في بعض المناطق.

الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و66 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
الدواجن
  • الفراخ البلدي : 85 -100 جنيه للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 85- 90 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 74- 85 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 146- 175 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 48 -60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 33-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 53 جنيهًا في المزرعة، و55-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض والفرنساوي اليوم بين 70 و75 جنيها، فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 105 وحتى 120 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 117 جنيها أرض المزرعة وللمستهلك بدءا من 122 جنيها ، فيما سجل سعر البيضة الواحدة بين 4.25 و 4.5 جنيه.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 116 جنيها أرض المزرعة وللمستهلك بدءا من 121 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 119 جنيها في المزرعة.

البيض 
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