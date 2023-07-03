الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

يبحث الكثير عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين، خاصة بعدما ارتفعت خلال الفترة السابقة لتسجل نحو 80 جنيها في بعض المناطق، لتسجل الدواجن اليوم بدءا من 55 جنيها في بعض المحلات لنوع الأمهات و69 جنيها للتسمين.

الدواجن

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2.7 مليار دولار

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الزراعة مؤخرا الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف كان آخرها 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023، ووصل ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 8 يونيو 2023) 5.6 مليون طن بإجمالى مبلغ 2.7 مليار دولار.

أسعار الأعلاف

تراجعت أسعار الدواجن اليوم نتيجة تراجع جديد أسعار خامات الأعلاف بالسوق المحلية بحسب بيان من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، كالتالي :

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن بقيمة 1000 جنيه على أرض المصنع، ليتراوح الطن المخصص للتسمين بين 21.5 إلى 22.9 ألف، بعدما تخطى الـ30ألف حنيه بهبوط نحو 9 آلاف جنيه.

سجل سعر طن علف الفراخ المنتجة للبيض ما بين 18.2 إلى 18.8 ألف جنيه.

سجل سعر طن العلف المخصص للبط ما بين 19.6 إلي 21.7 ألف جنيه.

أسعار البانيه اليوم

وهبط سعر كيلو البانيه اليوم ليسجل بدءا من 145 جنيها في المحلات بعدما كان نحو 170 و 180 جنيها قبل أيام.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 67 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 85 -100 جنيه للكيلو.

الدواجن الساسو: 85- 90 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 80- 87 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 145- 175 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الدواجن

الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.

سعر الأجنحة : 55 -60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 53 جنيهًا في المزرعة، و55-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض والفرنساوي اليوم بين 70 و75 جنيها، فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 105 وحتى 120 جنيهًا.