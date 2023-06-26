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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل عيد الأضحى .. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض الآن

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين  26 - 6- 2023 انخفاضا نسبيا ، وذلك بعد انهيار أسعار الأعلاف ، إذ انخفضت الأعلاف بنسبة تتراوح من 30 ل 35% ، مما أثر على أسواق الدواجن وكذلك البيض ، وهذا على عكس التوقعات لإن خبراء صناعة الدواجن توقعوا عدم انخفاض أسعار الدواجن بسبب زيادة الإقبال عليها خلال الأيام الحالية نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء .
 

أسعار الدواجن اليوم 

و سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 65 جنيها بدلا من 69 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها .
 

وانخفضت سعر الدواجن الأمهات حيث وصل سعر الكيلو إلي 54 جنيها للكيلو بدلا من 59 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 60  جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء و" 75 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا. 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60جنيها.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 80 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 90 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الإثنين 

وارتفعت أسعار البيض اليوم  في مصر، وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 116 جنيه في المزرعة وكانت أسعار البيض الابيض منتصف الشهر الماضي مسجلة  79 جنيها منتصف الشهر الماضي، ويصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 120 و125 جنيها.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر سعرًا وصل إلى 116 جنيهات لتصل إلى المستهلك متراوحه بين 120 و125 جنيها، ووصل سعر طبق البيض البلدي 116 جنيهاً، وهذه الأسعار للمزرعة، وليست للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 116 جنيها ليصل في المزرعة إلى 122 جنيها للطبق الواحد

 

الإفراج عن الأعلاف 
 

من جانبه أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 9/6/2023 حتى 15/6/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 82 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل  118 ألف طن من الذرة بحوالي 42 مليون دولار وحوالي 42 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 31 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 15 يونيو 2023)  5.8 مليون طن منهم 4.3 مليون طن ذرة، 1.5 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.8 مليار دولار.

 وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.
 

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
 

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