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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انتهاء عيد الأضحى.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

صدى البلد

تشهد أسعار الدواجن اليوم بالأسواق، استقرارا، بعد ارتفاع طفيف شهدته خلالا الأيام الماضية، وذلك على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، إلا أن هناك عدة عوامل تؤثر على سوق الدواجن.
 

أسعار الدواجن اليوم 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 68 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 58 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 64 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 83 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 88 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا. 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60 جنيها.
 

سعر كيلو البانيه 

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 160 لـ 175 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 80 جنيهًا.

 

أسعار البط اليوم


يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 90 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم


سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية بعد التراجع الأخير، جاء كالتالي:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.
 

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 117 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 100 جنيه خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.
 

وسجلت كرتونة البيض البلدي 120 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 117 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 100 جنيه، لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها. 
 

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سوق الدواجن والبيض حاليا يشهدان استقرارا كبيرا خاصة بعد الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف لتغطي احتياجات السوق ومن ثم انخفاض كبير فى تشهده أسعار الذرة وفول الصويا. 

انخفاض أسعار الأعلاف 

وأضاف “الزيني” لـ “صدى البلد”، أن انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تتراوح ما بين 30 لـ 35%، وكذلك انخفض سعر طن فول الصويا مما كان له تأثير إيجابي على أسعار الدواجن والبيض بالأسواق. 

أما عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، توقع “نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن” أن سوق الدواجن سيشهد استقرارا فى الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد أيام عيد الأضحى، وذلك بسبب زيادة الإقبال على شراء الدواجن وقلة الإقبال على شراء اللحوم الحمراء.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك توازن وتراجع لمتوسط أسعار الدواجن خلال الـ 3 أشهر الماضية.

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