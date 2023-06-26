البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين ، خاصة بعدما ارتفعت خلال الفترة السابقة لتسجل نحو 80 جنيها في بعض المناطق ، لتسجل اليوم بداية من 68 جنيها في بعض المحلات بتراجع 12 جنيها.

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الدواجن

هبوط أسعار الأعلاف

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة نتيجة تراجع جديد أسعار خامات الأعلاف بالسوق المحلية بنحو 2000 جنيه وبحسب بيان من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، كالتالي :

- تراجع طن كسب الصويا بين 31 إلى 32 ألف جنيه، بدلًا من 33 إلى 34 ألفا الأسبوع الماضي.

- تراجعت أسعار أعلاف الدواجن بقيمة 1000 جنيه على أرض المصنع، ليتراوح الطن المخصص للتسمين بين 21.5 إلى 22.9 ألف، بعدما تخطى الـ30ألف حنيه بهبوط نحو 9 آلاف جنيه.

- سجل سعر طن علف الفراخ المنتجة للبيض ما بين 18.2 إلى 18.8 ألف جنيه.

- سجل سعر طن العلف المخصص للبط ما بين 19.6 إلي 21.7 ألف جنيه.

- سجل سعر الذرة الصفراءالمحلية 12900، والذرة البيضاء المحلية 13000.

2.7 مليار دولار

وكانت وزارة الزراعة أعلنت مؤخرا الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف كان آخرها 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الذي سبقه.

وبحسب بيان وزارة الزراعة، فإن إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 8 يونيو 2023) 5.6 مليون طن بإجمالى مبلغ 2.7 مليار دولار.

أسعار البانيه اليوم

وهبط سعر كيلو البانيه اليوم بنحو 25 جنيها ليسجل بدءا من 145 جنهيا في المحلات بعدما كان نحو 170 و 180 جنيها قبل أيام.

أسعار البانيه

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 66 جنيهًا في المزرعة، و68 جنيهًا وقد يصل إلى 74 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الدواجن

الفراخ البلدي : 95 -100 جنيه للكيلو.

الدواجن الساسو: 80- 90 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 76- 85 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 145- 170 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 50 -60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 35-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 55 جنيهًا في المزرعة، و58-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض والفرنساوي اليوم بين 68 و75 جنيها، فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 105 وحتى 120 جنيهًا.