عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

70 جنيها للكيلو .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 10 يونيو 2023

صدى البلد

انخفضت أسعار الدواجن اليوم السبت 10 يونيو 2023، وتراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء التسمين بنحو 25 جنيها من أعلى سعر قبل عدة أيام، ليسجل اليوم 65 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا.

تراجع أسعار الفراخ

وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل  68 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75 ، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا قبل أيام.

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليسجّل بداية من 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في  بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 70 جنيهًا بين أقل وأعلى سعر.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 175 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 65 في المزرعة ، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

ومع أول يوم رمضان تكون أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم محل اهتمام الكثير،  بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ومع أول أيام الشهر الكريم  يبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر للسحور، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيهًا في المزرعة، و 102 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيه
اسعار الدواجن والبيض اليوم السبت اسعار الدواجن والبيض اليوم اسعار الدواجن والبيض اسعار الدواجن اليوم أسعار الفراخ اسعار الدواجن اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اخطأ في حقه وأنصفه أمام الجميع.. قصة اعتذار مدير مطعم لـ "ويتر" تشعل السوشيال الميديا

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في القاهرة الكبرى والمحافظات | فيديو

السعودية تلجأ لتطبيق إجراء جديد لرفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

رسميا.. الزمالك يضمن المشاركة في الكونفيدرالية الموسم المقبل

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس الثلاثاء

ترشيحاتنا

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على حالة المرور والتحويلات والطرق البديلة بالقاهرة

حقيقة ارتباط أمير المصرى بـ أسماء جلال.. الفنان يجيب بصراحة

بحضور 3 وزراء .. احتفالية في مطار القاهرة اليوم بتوديع أول أفواج الحجاج

هشام آمنة: حل 110 ألف شكوى بنسبة 97,5%منذ انطلاق مبادرة صوتك مسموع

انفراجة فى الأجواء.. حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. زوجة علي الحجار تتألق في عقد قران نجلهما

إصابة أم منشطات.. الخروج من قائمة المنتخب صداع في رأس محمد هلال

خطر الإصابة بنوبة قلبية يزداد في هذا اليوم من الأسبوع| دراسة صادمة

بمجموع 35%.. عائلة هندية تحتفل بنتيجة ابنها في الثانوية العامة وتكرمه|شاهد

فيديو

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

محمد رمضان : أنا اغلي مغني فى مصر .. وبطلب طيارة خاصة

3 تحديات تواجه الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد.. ونادي سعودي يطلب نجم الفريق

بحضور مني الشاذلي.. رقص وفرحة خيري رمضان بزفاف ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ