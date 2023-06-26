قبل عيد الأضحى .. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 65 و 66 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 90 و95 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 54 و 55 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 75 و 76 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 113 و 114 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 113 و 114 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 106 و 107 جنيهات للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6 و 7 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 8 و 9 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و8 جنيهات.