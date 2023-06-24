اشتري احتياجاتك قبل العيد| هبوط في أسعار الدواجن.. واللحوم البلدي بـ 195 جنيهًا

اللحوم البلدي بـ 225 جنيها.. والضأن بأسعار 250 جنيهًا بمنافذ الزراعة

انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل أيام من عيد الأضحي

ارتفاع أسعار كرتونة البيض لتبدأ من 111 جنيهًا





أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يقبل فيه المواطنون علي شراء اللحوم الحمراء استعدادا لاستقبال العيد ، وتوفر المنافذ الحكومية اللحوم بأسعار أقل من السوق من أهمها منافذ وزارة التموين التي تطرح اللحوم بسعر 195 جنيها بجانب منافذ الزراعة التي توفر اللحوم بأسعار 225 جنيهًا للكيلو البلدي.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة







أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين 220 جنيهًا و225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.







ومن جانبه، أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أن جميع السلع واللحوم متواجدة في المنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع المحافظين، مشيرا إلى أنه سيتم طرح اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال سعيد صالح خلال تصريحات تليفزيونية، إن 220 سلعة تطرحها وزارة الزراعة في منافذها الثابتة والمتحركة وخاصة اللحوم.

وتابع مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أنه تم طرح اللحوم الضأن بالمنافذ بـ 250 جنيها للكيلو، واللحوم البلدي بـ 230 جنيها للكيلو



كما قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن منافذ المجمعات الاستهلاكية، شهدت إقبالا كبير من المواطنين خلال الأيام الماضية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ما يؤكد ثقة المستهلكين في اللحوم المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية بنسبة تصل من 35 إلى 40%.

وأكد أبو مندور في تصريحات إعلامية، أن لدينا رصيد كافٍ من اللحوم بمجازرنا بأبو سمبل تكفي احتياجاتنا حتى انتهاء عيد الأضحى، مشيرا إلى دخول 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي تكفي لـ 6 أشهر قادمة.



كما شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 24 - 6- 2023 انخفاضا نسبيا ، وذلك بعد انهيار أسعار الأعلاف ، إذ انخفضت الأعلاف بنسبة تتراوح من 30 ل 35% ، مما أثر على أسواق الدواجن وكذلك البيض ، وهذا على عكس التوقعات لإن خبراء صناعة الدواجن توقعوا عدم انخفاض أسعار الدواجن بسبب زيادة الإقبال عليها خلال الأيام الحالية نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء .



أسعار الدواجن اليوم

و سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 66 جنيها بدلا من 69 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها .



وانخفضت سعر الدواجن الأمهات حيث وصل سعر الكيلو إلي 55 جنيها للكيلو بدلا من 59 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء و" 83 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 88 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60جنيها.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 80 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 90 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البيض اليوم السبت

وسجل سعر البيض الأبيض من 111 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 118 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 111 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 118 جنيهًا والبيض البلدي بين 116 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 130 جنيهًا.



ومن جانبه، أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك توازن وتراجع لمتوسط أسعار الدواجن خلال الـ 3 أشهر الماضية.

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال تصريحات تليفزيونية: "أسعار الدواجن في المزرعة تصل إلى 64 جنيها وتصل إلى 68 جنيها"، معقبا: "الدواجن مادة حية غير قابلة للتخزين، وأسعار الدواجن والبيض قابلة للانخفاض والارتفاع وفقا للعرض والطلب".

وأشار: "القوة الشرائية في جميع السلع وليست الدواجن فقط متأثرة كبيرا بالأحداث العالمية والأزمة الاقتصادية وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الدواجن"، موضحا: "كل دولة شعرت بقيمة الاكتفاء الذاتي مع الأزمة العالمية".