5 جنيهات.. شعبة الدواجن: انخفاض في أسعار البيض

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضات في أسعار البيض والدواجن في الأسواق المصرية.

وقال عبدالعزيز السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "متوسط سعر البيض الابيض 111 جنيهًا والبيض الأحمر 115 جنيهًا، وهناك انخفاض حوالي 5 جنيهات في سعر البيض".

وأضاف عبدالعزيز السيد: "هناك انخفاضات كبيرة في الأسعار العالمية للأعلاف وهناك انخفاض في أسعار الذرة والصويا على مستوى العالم".

وتابع عبدالعزيز السيد: "سعر كيلو الدواجن وصل لـ 66 جنيهًا وهذا سعر جيد للمواطن والمنتج".

وأكمل عبدالعزيز السيد: "نأمل أن يكون هناك انخفاضات جديدة في أسعار الدواجن في المستقبل".