بعد فتح باب تصدير الأعلاف .. هل تتأثر أسعار الدواجن بالأسواق؟

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن المقصود من قرار مصلحة الجمارك بشأن تصدير الأعلاف للخارج عبر المنافذ الجمركية مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، هو تصدير خامات أعلاف الأسماك وليس خامات أعلاف الدواجن وبالتالي لايؤثر على أسعار أعلاف الدواجن .

تصدير أعلاف الأسماك

وأشار "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، إلى أن وزارة الزراعة كانت تضع عقبات أمام تصدير أعلاف الأسماك على الرغم من وجود فرص تصديرية هائلة إلى جنوب أفريقيا وعلى جانب آخر نحن نحتاج إلى عملة صعبة لذا لابد من تقديم التسهيلات اللازمة لتصدير الأعلاف.

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أنه على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف إلا أنها مازالت مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى ، حيث يسجل طن أعلاف الدواجن فى مصر حوالى 700 دولار فى حين أن أغلى الأعلاف فى العالم تسجل 500 دولار .



وقال إننا لدينا خامات أعلاف أسماك منافسين فيها ومتوفرة لدينا على عكس خامات أعلاف الدواجن لذا لابد من تحقيق التوازن بين التصدير والاستيراد .



وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت منشور رقابي رقم 13 بشأن الشروط الخاصة بتصدير الأعلاف للخارج عبر المنافذ الجمركية.

وأكدت مصلحة الجمارك، أن صدور هذا المنشور يأتي في ضؤ المنشور الصادر الأسبوع الماضي رقم 12 في نفس الشأن، وذلك لتوضيح أن عملية تصدير الأعلاف تتم مباشرة ولا تحتاج إلى الحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي



وأوضحت مصلحة الجمارك، عبر المنشور الجديد أن هذا يأتي وفقا لخطاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أماني الوصال، والصادر نهاية يونيه الماضي.

وأكدت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة هذا يأتي في اطار ما تضمنه منشور تصدير رقم 7 لسنة 2010 بشأن موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على السماح بتصدير الاعلاف مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك على مسئولية الشركات المصدرة وأن تكون رقابة وزارة الزراعة على مواصفات وجودة منتجات الاعلاف خلال مراحل الإنتاج المختلفة، حيث اخطرت وزارة الزراعة جهات الاختصاص بذلك للتنفيذ