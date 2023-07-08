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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الشعبة : مستثمرون كثيرون مستعدون لتوسيع أنشطتهم بقطاع الدواجن بشرط

الدواجن
الدواجن

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إنه وعد باساتقرار أسعار الدواجن، وأنه لن يحدث ارتفاع في أسعارها في الفترة المقبلة، بل أنها ستنخفض، وهو ما حدث بالفعل.


وأوضح سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن كيلو الدواجن  66 جنيه في المزرعة، و75 جنيه للمستهلك.


وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن 75 جنيه، هو سعر عادل للمنتج والمستهلك، لأنه من المهم  الحفاظ على المربي الصغير.

 

مصر حققت الاكتفاء الذاتي


ولفت سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن 100% مرة أخرى، وبدأت في  تصدير الدواجن.


وطالب بتطبيق قانون بيع الدواجن المبردة والمجمدة، لافتًا إلى أن البعض يدعي عدم وجود مجازر، لتنفيذ القانون، لكن الواقع أنه توجد مجازر على أعلى مستوى، واستثمارات القطاع الداجن كبيرة لدرجة تسمح بتطبيق القانون، منوهًا أن بعض المستثمرين على استعداد لتوسيع استثماراتهم في هذا القطاع بشرط تطبيق قانون بين الدواجن مجمدة ومبردة فقط، ومنع البيع الحي.

الدواجن شعبة الدواجن مصر الاكتفاء الذاتي التصدير

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