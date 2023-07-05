الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

أسعار اللحوم والدواجن.. قال الدكتور خالد السلاموني، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن المنافذ الخاصة بقطاع الزراعة تركز على السلع الرئيسية التي تهم المواطن في الدرجة الأولى، ومنها السكر والأرز والبقوليات والخضر بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بحوالي 20% تقريبًا.

وأضاف “السلاموني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” والمذاع عبر فضائية “المصرية”، اليوم الأربعاء، أن الوزراة تستهدف تقديم السلع بجودة ممتازة وبأسعار مناسبة، متابعًا أن أسعار اللحوم في الفترة الأخيرة وصلت في السوق لـ 350 و400 جنيه، لكن وزارة الزراعة وفرتها بـ 225 جنيها، وذلك حتى الفترة ما قبل عيد الأضحى.



بشرى للمواطنين

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة أن جميع السلع متوفرة وتلقى إقبالًا كبير من قبل المواطنين، مؤكدًا أنه يتم بيع اللحوم بأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها في السوق، وهذا ينطبق على أسعار الدواجن أيضًا.