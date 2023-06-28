البيض بـ90 جنيها.. أسعار الدواجن في أول أيام عيد الأضحى

شهدت الأسواق المصرية استقرارا في أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25 يونيو 2023:

وصل سعر الفراخ البيضاء الأمهات إلى 68 جنيها في المزرعة، ويصل للمستهلك بدءاً من 71 إلى 75 جنيها بعد ما سجل 95 جنيها من قبل.

وسجل سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 170 و175 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم بالسوق المصرية:

الفراخ البلدي : تبدأ من 115 إلى 120 جنيها للكيلو.

دواجن الساسو: تبدأ من 110 إلى 115 جنيها للكيلو.

الفراخ البيضاء: تبدأ من 70 إلى 75 جنيها للكيلو الواحد.

الفراخ الأمهات البيضاء: تبدأ من 69 إلى 70 للكيلو الواحد.

ويبدأ سعر البانيه من 140 إلى 170 جنيها.

ويبدأ سعر كيلو الأوراك من 75 جنيها إلى 91 جنيها.

سعر الأجنحة: تبدأ من 50 إلى 65 جنيها.

سعر الهياكل من 38 إلى 50 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ البرازيلي المجمدة

يبدأ سعر كيلو الفراخ البرازيلي من 62,5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك: تبدأ من 102 إلى 110 جنيهات، و97 - 98 جنيهًا في المزرعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض: تبدأ من 93 إلى 106 جنيهات للمستهلك، و90 جنيهًا في المزرعة.

أما أسعار البيض البلدي، فيبدأ سعر الكرتونة من 112 إلى 120 جنيها للمستهلك، و107 في المزرعة.

أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المصرية

كتكوت الساسو: 10 إلى 11 جنيها.

كتكوت أبيض: 11 إلى 12 جنيها.