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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

الدواجن
الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق لتصل الدواجن البيضاء إلي 67 جنيهًا 

انخفاض كرتونة البيض حوالى 8 جنيهات دفعة واحدة بعد ارتفاعات متتالية 

انخفاض 13 جنيهًا فى كيلو الأرز .. ومتوقع انخفاض آخر ليصل الكيلو إلي 15 جنيهًا 
 

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق ،  وهذا بعد انخفاض كبير شهدته أسعار الأعلاف خلال الآونة الأخيرة ، كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء لتسجل 67 جنيهًا بعدما وصل سعرها إلي 70 جنيهًا منذ أسبوع 
 

أسعار الدواجن اليوم 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 67 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 59 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا. 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60جنيها.
 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 150 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.
 

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.
 

أسعار الكتاكيت اليوم
وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

 

وفى سياق آخر،يشهد البيض  انخفاضا تدريجيا بعد  ارتفاعات كبيرة  على الرغم من توافر الأعلاف بالأسواق،  والبدء التدريجي فى انخفاض أسعارها، حيث انخفضت كرتونة البيض الأبيض حوالى 8 جنيهان لتصل سعرها إلي 110 جنيهًا بدلا من 118 جنيهًا. 
 

أسعار البيض اليوم 
 

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 115 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.
 

 كما سجلت كرتونة البيض البلدي 118 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين .

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 110 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 118 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.
 

البيض فى وزارة الزراعة 

ومن جانبها ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء
 

وأوضح الدكتور ثروت الزيني أن دورة البيض تحتاج إلى 6 أشهر لإنتاجها، وخلال الفترة الماضية تخلص أغلب أصحاب المزارع من الدواجن البياضة وكان مؤشر خطأ، كما أن مربي الدواجن البياضة عانوا الفترة الماضية من خسائر.

وأثنى الدكتور ثروت الزيني على دور الحكومة في مصر في توفير الأعلاف في الأسواق أمام مربي الدواجن و انخفاض أسعارها أمام المربي ما يشجع المربيين على العودة لإنتاج الدواجن والبيض. 

كما انخفضت أسعار الأرز خلال الفترة الحالية ليصل سعر الكيلو إلي 20 جنيهًا للكيلو بعد أن وصل سعره منذ أسابيع قليلة إلي 35 جنيهًا للكيلو بالأسواق للمستهلك ويرجع ذلك إلي عدة أسباب لعل أبرزها زيادة المعروض من الأرز بالأسواق .

وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، إن أسعار الأرز انخفضت انخفاضا كبيرا ، لافتا إلي أن طن الأرز الشعير انخفض نحو 3 آلاف جنيه في خلال شهر.
 وأضاف أبو صدام خلال تصريحات له،  أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبه الواحد  يباع حاليا بنحو  13 ألف جنيه للطن بعد أن كان سعره منذ شهر  بنحو 16 الف جنيه ، وانخفض سعر طن ارز الشعير عريض الحبه الي نحو 14 الف جنيه بعدما كان سعره منذ شهر ب17 ألف جنيهًا .

وأوضح أن أسعار معظم أنواع الأرز الأبيض  انخفضت ليباع الطن الأبيض بأسعار تتراوح من 18 إلي 20 الف جنيه ويصل للمستهلك من 20 إلي 23 جنيها للكيلو حسب النوع بانخفاض نحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد عن أسعاره منذ شهر .

وأشار  إلي أن السبب الأساسي في انخفاض أسعار الأرز ، هو عرض كميات كبيره من الأرز المستورد الذي ساهمت في انخفاض الأسعار واجبار مخزني الأرز لطرح كميات كبيره من الأرز المخزن للبيع خوفا من تدني أسعاره وتعرضهم لخسائر كبيره   بالإضافة الي قرب ميعاد حصاد الأرز في شهر سبتمبر المقبل مع وجود كميات كبيرة من الأرز كمخزون استراتيجي تطرح علي بطاقات التموين  وفي السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية. 
 

وأكد أنه كلما اقترب موسم حصاد الأرز كلما انخفضت أسعاره متوقعا ان يصل كيلو الأرز الأبيض للمستهلك في أغسطس القادم الي 15 جنيها للكيلو ، متوقعا انتاج محلي من الأرز الشعير يقارب  7 ملايين طن لزراعة مساحات أرز بالمخالفة  هذا العام  اكثر من العام الماضي ،بالإضافة الي المساحات المحددة من الحكومة .

 وتوقع "نقيب الفلاحين " انتاج  ما يقارب  4 ملايين طن أرز أبيض بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن أرز أبيض بما يؤدي الي انخفاض كبير في أسعاره .

ومن المتوقع أن تجني مصر من الحصول الجديد كميات كبيرة ، حيث تنتظر كميات من الأرز الشعير تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن ، بما يعادل من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي.
 

 

الدواجن اسعار الدواجن البيض كيلو البانيه سعر الفراخ

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الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

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