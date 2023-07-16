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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنخفاض أسعار الدواجن اليوم .. شوف الفراخ البيضاء والحمام بكام.. بث مباشر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق، اليوم الأحد ، مقارنة بالأسبوع الماضي، وانتعشت حركة البيع والشراء.

ورصدت عدسة صدى البلد، بالبث المباشر، آخر أسعار الدواجن من أحد أسواق مدينة القناطر الخيرية.


 كيلو الفراخ البيضاء بـ68 جنيها

وقال البائع، إن كيلو الفراخ البيضاء بـ68 جنيها، بعدما كان الكيلو يسجل 72 جنيها، وكيلو الفراخ البلدي بـ 90 جنيها. 


وتابع أن سعر كيلو الوراك بـ81 جنيها، والبانيه بـ 155جنيها للكيلو. 


وأضاف ان كيلو الأرانب ب120 جنيها وجوز الحمام ب80 جنيها.


تراجعت أسعار الدواجن خلال الايام القليلة الماضية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 6 أشهر، تحديدا إلى نفس أسعار الدواجن البيضاء خلال يناير الماضي.


تباين سعر البيض اليوم الاحد 16-7-2023، حيث استقر سعر البيض الأبيض والاحمر فيما تراجع سعر البيض البلدي اليوم.


سجل سعر طبق البيض الابيض 110 جنيه، محتفظا باستقراره
ووصل سعر البيض الاحمر إلى 115 جنيه للطبق.

وبلغ سعر طبق البيض البلدي 125 جنيه للطبق مرتفعا عن أسعار الخميس الماضي بنحو 7 جنيهات تقريبا.

 

https://fb.watch/lPTfCp5L5C/?mibextid=Nif5oz

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