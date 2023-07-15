نشرة الأخبار| تراجع كبير في أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة.. الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة.. فيديو للساحر المزيف الذي تسبب في هزيمة الزمالك

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

60 جنيها لأول مرة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر بقوة، بعد أن كانت مرتفعة لعدة أيام، إذ هبط سعر كيلو الدواجن بنحو 20 جنيها أو يزيد إذ وصل سعر الكيلو اليوم السبت 57 جنيها في المزرعة بعد أن كانت نحو 75 قبل عدة أيام، فيما يبدأ السعر في المحلات اليوم من 60 جنيها فقط بعد نحو 85 جنيها في فترة العيد وما قبلها.

ودع آلام الأسنان .. 8 خطوات لتخفيف الحساسية وتقليل الألم

إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان، فإن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتخفيف الأعراض والتخفيف من الألم.

800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

يبحث الألاف يوميا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد موجة هبوط كبيرة ضربت المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية بدأ صداها منذ شهر إبريل الماضي على خلفية قرار حكومي هوى بأسعاره.

ردا على مرتضى منصور.. فيديو للساحر المزيف الذي تسبب في هزيمة الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الأشخاص الذي اتهمه مرتضى منصور منذ ساعات بأنه “ساحر” وتسبب في فوز الأهلي على الزمالك.

صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023 .. اليوم

يبدأ اليوم صرف الدعم النقدي معاش تكافل وكرامة" لـ شهر يوليو 2023 للذين يستحقون الدعم النقدي الذين يزيد عددهم عن 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر.

الزمالك الضعيف| عمرو أديب : الفريق بيقع وإكرام الميت دفنه.. مرتضى منصور : الجن الأحمر هو السبب

تعرض نادي الزمالك يوم الخميس الماضي إلى هزيمة قاسية 4 -1 من غريمه النادي الأهلي خلال مباراة القمة رقم 126 في الدوري المصري، حيث تحدث الإعلامي، عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr:،على نتيجة مباراة "الأهلي والزمالك" بالدوري المصري.

تشغيل القرآن للحصول على نوم عميق .. حكمه وآداب الاستماع إليه

هل يجوز تشغيل القرآن للحصول على نوم عميق ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور السيد سعيد الشرقاوي المدرس المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، حيث يتساءل الكثيرون عن تعلقهم بالقرآن تعلقاً شديداً جداً لدرجة أنهم لا ينامون إلا على صوت القرآن الكريم ويحبون دائماً سماع صوت القرآن في غرفة النوم، وبالتالي يخلدون في النوم ويتركون القرآن حتى الصباح فهل هذا جائز شرعًا؟

يحيى الفخراني: الوضع لم يسوء في مصر.. وهناك دول حدث فيها مجاعات

كشف الفنان يحيى الفخراني، تفاصيل تكريمه من دولة فلسطين وحصوله على وسام الثقافة والعلوم والفنون، قائلا: إنهم تواصلوا معه وأبلغوه أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منحه أعلى وسام في الدولة، وهو النجمة الكبرى.

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات قبول الكليات للشعبة الأدبية

شهد مؤشرات البحث إقبالا كثيفا من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع نهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 اليوم، البحث عن توقعات قبول الكليات بـ تنسيق الجامعات 2023 وخاصة طلاب الشعبة الأدبية، وأخذ نظرة وفكرة عن نظام التنسيق الخاص بالجامعات ومعرفة تنسيق الكلية التي يريد الالتحاق بها، وذلك قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث من المقرر فتح باب التسجيل بـ تنسيق الجامعات 2023 هذا العام عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 72 ساعة.

دعاء القنوت في صلاة الفجر.. ومعناه وفقا للشرع

دعاء القنوت في صلاة الفجر، كلمة القنوت تعني الطاعة والخشوع، ويكون دعاء القنوت في صلاة الصبح وفي صلاة الوتر، وقال تعالى في كتابه الكريم "وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" سورة البقرة الآية 238، ودعاء القنوت في صلاة الفجر للتذلل والخشوع بين يدي الله وكان عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه- يقول في دعاء القنوت اللهُمَّ اغفِر لنا وللمُؤمنينَ والمؤمناتِ والمسلِمينَ والمسلِماتِ وألِّف بينَ قلوبِهم وأصلِح ذاتَ بينِهِم وانصُرهُم علَى عدوِّكَ وعدُوِّهِم اللهُمَّ العَن كفرَةَ أهلِ الكتابِ الَّذينَ يصدُّونَ عَن سبيلِكَ ويُكذِّبونَ رُسُلكَ ويقاتِلونَ أولياءكَ اللهُمَّ خالِف بينَ كلمَتِهِم وزَلزِلْ أقدامَهُم وأنزِلْ بِهِم بأسَكَ الَّذي لا تَرُدَّهُ عنِ القَومِ المُجرِمينَ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ اللهُمَّ إنَّا نَستعينُكَ ونستغفِرُكَ ونُثني عليكَ ولا نَكفُرُكَ ونخلَعُ ونترُكُ مَن يفجُرُكَ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ اللهُمَّ إيَّاكَ نَعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ ولكَ نسعَى ونحفِدُ نَخشَى عذابَكَ الجِدَّ ونَرجو رحمتَكَ إنَّ عذابَكَ بالكُفَّارِ مُلحِقٌ، ونقول في دعاء القنوت في صلاة الفجر ما يلي.