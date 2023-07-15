ردا على مرتضى منصور.. فيديو للساحر المزيف الذي تسبب في هزيمة الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الأشخاص الذي اتهمه مرتضى منصور منذ ساعات بأنه “ساحر” وتسبب في فوز الأهلي على الزمالك.

وقال رجب محمد الشهير برجب “بحة” كما أطلق عليه مرتضى منصور في تصريحاته، أنه لا يعلم شيء عن السحر ولا يستطيع فعل السحر وأن من يفعل ذلك هو مشرك بالله.

وتابع: مرتضى منصور اتهمني اني كسبت الأهلي وده محصلش وهذا تشهير بشخصيتي.

مرتضى يوضح سبب فوز الأهلي على الزمالك

كشف مرتضى منصور عن موقفه من فوز الأهلي على الزمالك الذي انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف واحد.

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو تم نشره على قناة الزمالك، أن الزمالك كان يلاعب الجن وليس الأهلي خلال القمة 126، والجن تملك من الزمالك وجعل الأهلي يفوز.

وأضاف مرتضى منصور أن، الزمالك يستطيع أن يلاعب الجن الأزرق ولكن الجن الأحمر كان صعب للغاية، وتابع: الدجال قريب سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيلاعب الزمالك مش لاعيبة الأهلي.

ونشرمرتضى منصور على الهواء صورة للشخص الذي وصفه بالساحر واسمه “رجب محمد محمد الشهير برجب بحة”