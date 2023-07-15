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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يكشف رقما مرعبا لـ كولر بعد الفوز على الزمالك

صدى البلد

كشف محمد جودة نجم الأهلي السابق رقما مرعبا للأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.


قال جودة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي آخر 23 مباراة بمختلف المسابقات كسب 20 وتعادل 3، واستقبل 11 هدفا فقط، وهذا يعكس مدى تطور الفريق مع مارسيل كولر مدرب الفريق حاليا". 


وأضاف: "الأهلي أضاع فوزا تاريخيا أمام الزمالك، ولو لعب الأهلي بنفس طريقته في الشوط الأول، لخسر الزمالك بأكبر من رباعية". 

 


واختتم: "مارسيل كولر قدم موسم تاريخي مع الأهلي وبإمكانه تخطي مانويل جوزيه"

مباراة الأهلي والزمالك.. 

 

فاز الأهلي على منافسه الزمالك بأربع أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

 

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

 

توغل حسين الشحات بين خطوط دفاع الزمالك في الدقيقة 36 من عمر المباراة وسجل كرة من خارج منطقة الجزاء أسكنها الشباك واحتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفه الثاني في مرمى الأبيض.

توجه علي معلول بالكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وسدد كرة بقدمه اليسرى لم يتمكن محمد صبحي أن يصنع أمامها شئ وسكنت الشباك في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

دفع أليو ديانج لاعب الأهلي، لاعب الزمالك زيزو داخل منطقة الجزاء وطالب لاعبي الأبيض احتساب ركلة جزاء.

عاد محمود البنا حكم المباراة لتقنية الفار وبالفعل احتسب ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وتصدى أحمد سيد زيزو لركلة الجزاء وأسكتها الشباك في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

مرر أليو ديانج كرة سريعة داخل منطقة الجزاء ليقتنصها محمد شريف ويسكنها الشباك في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

 

الأهلى أمام الزمالك المدير الفني للأهلي الفوز على الزمالك

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