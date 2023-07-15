يحيى الفخراني: الوضع لم يسوء في مصر.. وهناك دول حدث فيها مجاعات

كشف الفنان يحيى الفخراني، تفاصيل تكريمه من دولة فلسطين وحصوله على وسام الثقافة والعلوم والفنون، قائلا: إنهم تواصلوا معه وأبلغوه أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منحه أعلى وسام في الدولة، وهو النجمة الكبرى.

وأضاف الفنان يحيي الفخراني، مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه لم يلتق بالرئيس الفلسطيني من قبل، لافتا إلى أنه يعتبر الوسام الذي حصل عليه، بمثابة وسام وتكريم للفنان المصري.

وعن الوضع في مصر، تابع الفنان يحيي الفخراني، أنه متفاءل جدا، معقبا: “اللخبطة الاقتصادية موجودة في كل دول العالم، والوضع لم يسوء في مصر، والأهم هو النظر لمصلحة الأجيال القادمة”.

وأكد الفنان يحيي الفخراني: “مصر لم تتأثر تأثر فظيع وهناك دول حدث فيها مجاعات”.