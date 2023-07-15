أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

عقب الإعلامي عمرو أديب، على نتيجة مباراة "الاهلي والزمالك" بالدوري المصري أمس، قائلا: إن نتيجة المباراة لم تكن مفاجأة، ولكن عدد الأهداف كانت كثيرة وثقيلة.

وأضاف خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr: “هناك فرق بين اللاعب اللي أمه أخدته من إيده وقالته امضي للأهلي.. حسين الشحات إمبارح جاب جونين حلوين”.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن أداء حارس مرمى الزمالك كان سيىء للغاية، معقبا عن صورة حارس مرمى الزمالك محمد صبحي بالمباراة: "أول مرة أشوف لاعب بيلطم، إحنا رايحين في طريق اللي يروح ميرجعش، وخبطة إمام عاشور معلمة في النادي كله، لو مكان اللاعيبة دي أشوف ايه العروض الموجودة بدل ما حد يقولي إنت جيت بشبشب".

وأكد الإعلامي عمرو أديب: "الزمالك اتغلب عشان سيىء، منتظر إيه من فرقة ثلثها وهو بيلعب بيفكر هيهرب من الزمالك ويروح الأهلي إزاي، والتلت التاني بيفكر هيروح بيراميدز وفيوتشر إزاي.. هى دي نفسية الفرقة اللي نازلة تلعب لقاء القمة".