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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: االزمالك فرقة مش قادرة تقف على رجليها وكل لاعب دماغه فيها مصيبة

صدى البلد

عقب الإعلامي عمرو أديب، على نتيجة مباراة "الاهلي والزمالك" بالدوري المصري أمس، قائلا: “ الخسارة ميعرفش ألم هذا الأمر إلا من يحب النادي بالفعل، طيب ماشي نتغلب واحد أتنين تلاتة أربعة، إنما كان جاي كمان الخامس والأهلاوية بيتكلموا على بلينتي زيادة وكانوا عايزين ستة وسبعة”.

وأضاف خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr: “دي فرقة نازلة واخدة الدورى.. كانت بتلعب كدا ليه امبارح، على رأي الجنرال أمس بيقول يا جماعة انتوا عايزين أيه.. ايوا انتوا كنتوا عايزين ايه امبارح، دوري وواخد ومخلص وبطولة إفريقيا وكل الرعاة وكل حاجة".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: “الزمالك كانت فرقة مش قادرة تقف على رجليها وكل لاعب دماغه فيها مصيبة، وفيها أنه هيتخانق”.

الإعلامي عمرو أديب الأهلي والزمالك الدوري المصري الأهلى الحكاية”

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