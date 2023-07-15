عمرو أديب: الشناوي كانوا بيكلموه في التليفون ويقولوله تعالى صد عندنا هجمة

تعليقا على قمة الأهلي والزمالك..

عقب الإعلامي عمرو أديب، على نتيجة مباراة "الاهلي والزمالك" بالدوري المصري أمس، قائلا: “ كانوا مستنيين أيه التحكيم.. لا التحكيم مكنش فيه مشكلة.. طيب الظلم ومش عارف ايه وكهربا.. كهربا ملعبش بنكلة امبارح.. يعني مش أعظم أشيائه”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr: “الشناوي امبارح كانوا بيكلموه في التليفون ويقولوله تعالى صد في هجمة”.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن أداء حارس مرمى الزمالك كان سيىء للغاية، معقبا عن صورة حارس مرمى الزمالك محمد صبحي بالمباراة: "أول مرة أشوف لاعب بيلطم، إحنا رايحين في طريق اللي يروح ميرجعش، وخبطة إمام عاشور معلمة في النادي كله، لو مكان اللاعيبة دي أشوف ايه العروض الموجودة بدل ما حد يقولي إنت جيت بشبشب".