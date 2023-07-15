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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ودع آلام الأسنان .. 8 خطوات لتخفيف الحساسية وتقليل الألم

نصائح لتخفيف حساسية
نصائح لتخفيف حساسية الأسنان  

إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان، فإن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتخفيف الأعراض والتخفيف من الألم.

 

نصائح لتخفيف حساسية الأسنان

 

 وهذه بعض النصائح التي يمكن اتباعها لطبيبة الأسنان هبة الشريف، وهي :

 

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1. استخدم معجون أسنان خاص بالأسنان الحساسة: يحتوي هذا النوع من المعجون على مكونات خاصة لتقليل حساسية الأسنان وتخفيف الألم.

2. تجنب الأطعمة الحمضية والمشروبات: تتضمن هذه الأطعمة والمشروبات الحمضية العديد من المشروبات الغازية والفواكه الحمضية والمشروبات الساخنة كالقهوة والشاي.

3. تجنب المشروبات الباردة: يمكن أن يتسبب شرب المشروبات الباردة في تسبب حساسية الأسنان وزيادة الألم.

4. تجنب تنظيف الأسنان بشدة: يمكن أن يتسبب تنظيف الأسنان بشدة في تآكل المينا، مما يزيد من حساسية الأسنان.

 

نصائح لتخفيف حساسية الأسنان

 

5. استخدم فرشاة أسنان ناعمة: ينصح باستخدام فرشاة أسنان ناعمة لتجنب تآكل المينا وتخفيف الألم.

6. استخدم مضادات حيوية: في بعض الحالات، يمكن للحساسية الشديدة تسبب التهابات في الأسنان، وفي هذه الحالات، يمكن للمضادات الحيوية تخفيف الألم وتعزيز الشفاء.

7. قم بزيارة طبيب الأسنان: ينصح بزيارة طبيب الأسنان بشكل دوري لتحديد سبب حساسية الأسنان وتوصية العلاج الأمثل.

8. تجنب استخدام مضمضة الفم التي تحتوي على الكحول: تحتوي بعض مضمضات الفم على الكحول، والتي يمكن أن تتسبب في تهيج وتسبب حساسية الأسنان.

تجنب هذه العادات واتباع النصائح المذكورة أعلاه يمكن أن يساعد في تخفيف حساسية الأسنان وتقليل الألم. وينصح بزيارة طبيب الأسنان إذا استمر الألم والحساسية لفترة طويلة أو إذا كانت الأعراض شديدة.

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