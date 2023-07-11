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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض إيمان البحر درويش.. أسباب مفزعة لفقدان الوزن المفرط

مرض إيمان البحر درويش
مرض إيمان البحر درويش .. أسباب مفزعة لفقدان الوزن المفرط

نشرت “أمنية”، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة صادمة له، تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

مرض إيمان البحر درويش

وظهر إيمان البحر درويش، وقد فقد شعره والكثير من وزنه، وبملامح متغيرة للغاية.

ايمان البحر درويش

فى هذا الإطار، أوضح الدكتور حازم محمد، أخصائي التغذية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أسباب فقدان الوزن المفرط والتى تتمثل فيما يلي:

 أسباب فقدان الوزن المفرط 

اضطرابات الأكل: مثل فرط الأكل والأكل بدون وجود شهية، واضطرابات تناول الطعام الأخرى قد تؤدي إلى  فقدان الوزن المفرط.

السرطان: قد يؤدي السرطان إلى فقدان الوزن المفرط بسبب انخفاض الشهية أو تأثير العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

اضطرابات الغدة الدرقية: مثل فرط نشاط الغدة الدرقية (التي تؤدي إلى زيادة معدل الأيض) وقصور نشاط الغدة الدرقية (التي تؤدي إلى انخفاض معدل الأيض) يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن المفرط.

الأمراض المعوية: مثل متلازمة القولون العصبي، والتهاب الأمعاء، وارتفاع مستويات السكر في الدم، ومشاكل الكبد وغيرها من الحالات المعوية يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن المفرط.

اضطرابات القلق والاكتئاب: قد تؤدي الأمراض النفسية إلى فقدان الوزن المفرط عن طريق تقليل الشهية وتغيير النمط الغذائي.

يجب على الأشخاص الذين يفقدون الوزن بشكل مفرط الذهاب إلى الطبيب لتحديد سبب الفقدان المفرط في الوزن وتلقي العلاج المناسب.

ابنة الفنان مرض إيمان البحر درويش إيمان البحر درويش تعرضه لوعكة صحية شديدة أمنية ​​​​​​​health

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