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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون ريجيم.. 5 توابل تساعد على إنقاص الوزن

صدى البلد

تتأثر عملية إنقاص الوزن بعدة متغيرات حيث يكون التمثيل الغذائي عاملاً رئيسيًا، لأنه يسهل عليك فقدان الوزن ويتيح لك حرق السعرات الحرارية، لكن قد يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من بطء في التمثيل الغذائي صعوبة في إنقاص الوزن.

وهناك بعض الطرق السهلة لزيادة التمثيل الغذائي لديك، وهو ما يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.

٥ توابل  تساعد على إنقاص الوزن 

القرفة:

يمكن العثور على العديد من المواد الكيميائية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة في القرفة، ربما تكون قدرة القرفة على تعزيز إنقاص الوزن هي أكثر أنواعها شهرة، وتوجد خصائص طبيعية تعمل على كبت الشهية في القرفة، كما أنها تسرع عملية الأيض.

فلفل حريف:

هذه التوابل النارية تقلل الشهية وتمتصها المعدة بسهولة، يساعد المكون النشط للفلفل الحار في خفض الكوليسترول الضار ، مما يحسن صحة القلب،بالإضافة إلى ذلك ، فإن الكابسيسين الموجود في الفلفل له خصائص حرارية يساعد في حرق الدهون.

الشمر:

 له خصائص طبيعية مدرة للبول ومثبطة للشهية، والفيتامينات A و C و D وفيرة فيه، ويحتوي على العديد من الصفات المضادة للأكسدة التي تفيد صحة الأمعاء، ويعتبر فقدان الوزن وصحة الجهاز الهضمي من النتائج الطبيعية لتحسين عملية الهضم.

الحلبة:

تحتوي على الألياف التي تساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، علاوة على ذلك ، تساعدك الألياف على الشعور بالشبع وتمنع الإفراط في تناول الطعام، كما أن الألياف المخاطية الموجودة في بذور الحلبة تلطف وتحمي الجهاز الهضمي من الإجهاد التأكسدي، ونتيجة لذلك ، فإنه يعزز امتصاص العناصر الغذائية والهضم.

الهيل:

نظرًا لقدرته على تقليل الانتفاخ والإمساك واحتباس الماء ، يساعد الهيل في إنقاص الوزن، كما يتم تسريع نظام حرق الدهون في الجسم من خلال وجود الميلاتونين فيه، ويساعد الجسم أيضًا على إزالة الماء الزائد من الجسم - والذي يتم الاحتفاظ به في صورة بول.

الفلفل الأسود:

يمكن استخدامه أكثر من مجرد توابل للطعام، فعلى سبيل المثال ، مادة البيبيرين الكيميائية الموجودة في الفلفل الأسود تعزز عملية التمثيل الغذائي وتقلل من تراكم الدهون في الجسم.

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