هل توجد علاقة بين مرض السكر والإفراط في الأكل؟ حسام موافي يجيب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن من أعراض الإصابة بمرض السكري فقدان الوزن، رغم الشهية العالية التي يتمتع بها المصاب ورغبته في تناول العديد من الأطعمة.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على فضائية صدى البلد، أن من أبرز الأطعمة التي يجب على مريض السكر تناولها «الخيار، الجرجير، السلاطات»، لأن هذه الأطعمة لا تحتوي على سعرات حرارية عالية.

الأنسولين

وتابع: النوع الأول من السكري يمكن علاجه عن طريق الأنسولين، وحيث يعمل الأنسولين على ضخ الجلوكوز داخل خلايا الجسم، موضحًا أن أكثر الأعضاء استهلاكا للجلوكوز المخ، ولكن قدرة ربنا تجعله لا يعتمد على الأنسولين إلا عند الشعور بالجوع.

وأوضح موافي، أن الأنسولين يعمل على بناء الدهن في الجسم، كما أن الأنسولين يساعد على زيادة الوزن، محذرا الأشخاص الذين يرغبون في زيادة وزنهم، وغير مصابين بمرض السكري من تناول الأنسولين لتجنب المضاعفات.